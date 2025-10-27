I maranza del Duce Quando ogni teppista diventa fascista
Roma, 27 ott – C’è sempre un “fascismo” pronto all’uso. Basta che qualcuno — chiunque — osi infrangere la comfort zon e dello studente di sinistra, e subito scatta la parola magica: “assalto fascista”. Può trattarsi di un volantinaggio, di uno striscione appeso, di un confronto acceso, o, come a Genova, di un gruppo di ragazzi che devasta una scuola. L’importante è che la narrativa sia salva: l’eroica resistenza antifascista contro l’eterna minaccia nera. A Genova nascono i “maranza del Duce”. L’episodio del liceo Leonardo da Vinci di Genova ne è l’ennesima prova. Nella notte tra sabato e domenica, un gruppo di ragazzi ha fatto irruzione nella scuola occupata “in solidarietà con Gaza”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Maranza armati di spranghe hanno fatto irruzione sabato notte nel liceo scientifico Leonardo Da Vinci di $Genova al grido di "Viva il duce". Al momento dell'assalto, l'istituto era occupato dagli studenti. I rigurgiti del sabato sera - X Vai su X
Blitz neofascista al liceo Da Vinci di Genova: una quarantina di incappucciati, al grido di “viva il Duce”, hanno devastato la scuola occupata pacificamente dagli studenti, tracciando svastiche sui muri. Nessun ferito. Indagini in corso, ma forze dell’ordine accusa - facebook.com Vai su Facebook