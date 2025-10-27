i maranza del duce quando ogni teppista diventa fascista

Roma, 27 ott – C’è sempre un “fascismo” pronto all’uso. Basta che qualcuno — chiunque — osi infrangere la comfort zon e dello studente di sinistra, e subito scatta la parola magica: “assalto fascista”. Può trattarsi di un volantinaggio, di uno striscione appeso, di un confronto acceso, o, come a Genova, di un gruppo di ragazzi che devasta una scuola. L’importante è che la narrativa sia salva: l’eroica resistenza antifascista contro l’eterna minaccia nera. A Genova nascono i “maranza del Duce”. L’episodio del liceo Leonardo da Vinci di Genova ne è l’ennesima prova. Nella notte tra sabato e domenica, un gruppo di ragazzi ha fatto irruzione nella scuola occupata “in solidarietà con Gaza”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

