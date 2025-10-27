I look più strani del Festival del Cinema di Roma

Immortalati dai fotografi mentre sfilavano sul red carpet del Festival del Cinema di Roma, ecco i look più strani e degni di nota che ci hanno colpito. – Aya Khalaf – foto Ansa – cityrumors.it Quest’anno chi si aspettava degli abiti particolarmente eccentrici sul red carpet del Festival del Cinema di Roma sarà rimasto un po’ deluso perché abbiamo visto tanti outfit classici ed eleganti, abiti lunghi e sensuali, molto nero, scelto sia dagli uomini che dalle donne, insomma niente che ci abbia fatto saltare giù dalla sedia. Qualche eccezione c’è pur stata, però, bisogna affermarlo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

