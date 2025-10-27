I Lavori che l’Intelligenza Artificiale sta ridisegnando e le Nuove Professioni…

L'automazione non è più una prospettiva distante: è già qui, concreta e operativa: quello che fino a ieri apparteneva alla fantascienza oggi pervade il quotidiano di imprese e professionisti. Dai sistemi antifrode invisibili agli algoritmi che ottimizzano la logistica, la trasformazione digitale dovuta all'intelligenza artificiale ha già mutato il volto di interi comparti produttivi con ovvie ripercussioni su tanti posti di lavoro. Questa rivoluzione tecnologica porta con sé inevitabili conseguenze sul tessuto occupazionale. Alcune mansioni diventano più rapide ed efficienti, altre stanno semplicemente evaporando.

