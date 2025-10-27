I lavoratori del Teatro Mercadante leggono documento per la Palestina alla prima della stagione | lungo applauso

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavoratori del Teatro Mercadante leggono documento contro il genocidio a Gaza alla prima della stagione teatrale 2025-26. Lungo applauso in sala. 🔗 Leggi su Fanpage.it

