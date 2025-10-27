I lavoratori che nel 2026 avranno un piccolo aumento di stipendio

Buste paga più pesanti grazie a tasse ridotte su aumenti di stipendio e sui premi produttività nonché un'aliquota forfettaria per chi lavora di notte, nelle feste o quando dovrebbe avere il proprio giorno di riposo. Le novità sono contenute nel testo bollinato della legge di bilancio che ora è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it