I Kool & The Gang pubblicano Greatest Hits

Lopinionista.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NEW YORK – L’iconico gruppo R&B del New Jersey Kool & The Gang, vincitore del Grammy Award Rock & Roll Hall of Fame, pubblica: Greatest Hits, prima nuova uscita in vinile della band dopo decenni. All’interno dell’album, una raccolta di grandissimi successi considerati veri inni generazionali, il gruppo propone 12 brani, da gemme funky come “Jungle Boogie”, “Ladies Night”, “Celebration” e “Get Down On It” alla soul “Cherish”. Greatest Hits contiene inoltre un saggio scritto da uno dei più stretti collaboratori della band. A luglio, i Kool & The Gang hanno pubblicato l’EP Kool Summer, che raccoglie 6 nuovissimi remix ufficiali di vari classici del loro catalogo, realizzati da artisti del calibro di Young Franco, DJ Crazy, Prince Hakim Bell e altri. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

i kool amp the gang pubblicano greatest hits

© Lopinionista.it - I Kool & The Gang pubblicano “Greatest Hits”

Argomenti simili trattati di recente

kool amp the gangI Kool &amp; The Gang pubblicano “Greatest Hits” - L'iconico gruppo R&B del New Jersey Kool & The Gang, vincitore del Grammy Award Rock & Roll Hall of Fame, pubblica: Greatest Hits, ... Riporta lopinionista.it

kool amp the gangKOOL &amp; THE GANG “Greatest Hits”, la nuova raccolta in vinile dei loro classici intramontabili - La Kool & The Gang pubblica "Greatest Hits", la prima nuova uscita in vinile dopo decenni di carriera. newsic.it scrive

La leggenda ’Kool &amp; The Gang’: "La musica è sempre il messaggio" - Un pezzo di storia del soul, del funk, dell’r’n’b, soprattutto della disco. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Kool Amp The Gang