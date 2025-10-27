I Kool & The Gang pubblicano Greatest Hits

NEW YORK – L’iconico gruppo R&B del New Jersey Kool & The Gang, vincitore del Grammy Award Rock & Roll Hall of Fame, pubblica: Greatest Hits, prima nuova uscita in vinile della band dopo decenni. All’interno dell’album, una raccolta di grandissimi successi considerati veri inni generazionali, il gruppo propone 12 brani, da gemme funky come “Jungle Boogie”, “Ladies Night”, “Celebration” e “Get Down On It” alla soul “Cherish”. Greatest Hits contiene inoltre un saggio scritto da uno dei più stretti collaboratori della band. A luglio, i Kool & The Gang hanno pubblicato l’EP Kool Summer, che raccoglie 6 nuovissimi remix ufficiali di vari classici del loro catalogo, realizzati da artisti del calibro di Young Franco, DJ Crazy, Prince Hakim Bell e altri. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

