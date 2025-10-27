I Kool & The Gang pubblicano Greatest Hits
NEW YORK – L’iconico gruppo R&B del New Jersey Kool & The Gang, vincitore del Grammy Award Rock & Roll Hall of Fame, pubblica: Greatest Hits, prima nuova uscita in vinile della band dopo decenni. All’interno dell’album, una raccolta di grandissimi successi considerati veri inni generazionali, il gruppo propone 12 brani, da gemme funky come “Jungle Boogie”, “Ladies Night”, “Celebration” e “Get Down On It” alla soul “Cherish”. Greatest Hits contiene inoltre un saggio scritto da uno dei più stretti collaboratori della band. A luglio, i Kool & The Gang hanno pubblicato l’EP Kool Summer, che raccoglie 6 nuovissimi remix ufficiali di vari classici del loro catalogo, realizzati da artisti del calibro di Young Franco, DJ Crazy, Prince Hakim Bell e altri. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Argomenti simili trattati di recente
SABATO 25 OTTOBRE – ore 22:30 Bflat Jazz Club – Cagliari WHAT IF live: il party DiscoFunk che ti farà ballare senza sosta! Dai Bee Gees a Kool & The Gang, da Earth Wind & Fire alle hit più moderne: due ore di pura energia live con la voce di Alessa - facebook.com Vai su Facebook
Nel 2026 un grande ritorno live per l’unico appuntamento in Italia della band che ha fatto la storia del funk e soul: i Kool & the Gang #koolandthegang #Roma - X Vai su X
I Kool & The Gang pubblicano “Greatest Hits” - L'iconico gruppo R&B del New Jersey Kool & The Gang, vincitore del Grammy Award Rock & Roll Hall of Fame, pubblica: Greatest Hits, ... Riporta lopinionista.it
KOOL & THE GANG “Greatest Hits”, la nuova raccolta in vinile dei loro classici intramontabili - La Kool & The Gang pubblica "Greatest Hits", la prima nuova uscita in vinile dopo decenni di carriera. newsic.it scrive
La leggenda ’Kool & The Gang’: "La musica è sempre il messaggio" - Un pezzo di storia del soul, del funk, dell’r’n’b, soprattutto della disco. Scrive ilrestodelcarlino.it