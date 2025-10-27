I Giovedì della lettura presentazione del libro Verso l' ignoto Il romanzo dell' emigrante

Il 30 ottobre prossimo, alle ore 16.30, presso l'Archivio di Stato di Avellino si terrà la presentazione dell'opera di Achille Salzano “Verso l'ignoto. Il romanzo dell'emigrante”.Il libro è ambientato a Prata Principato Ultra, nell’hinterland avellinese, il capitolo iniziale di Verso l’ignoto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

