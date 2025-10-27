I giardini botanici più belli in Italia dal più antico a quello in cui ammirare le piante a suon di musica

I giardini botanici offrono un particolare connubio di bellezza estetica, biodiversità e atmosfera tranquilla. Sono luoghi che presentano una grande varietà di piante esotiche e autoctone, spesso situate in spazi suggestivi studiati da grandi architetti. Dal giardino botanico dell'Università di Padova a quello di Palermo, ecco i migliori orti italiani, da nord a sud. 🔗 Leggi su Fanpage.it