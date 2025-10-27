I gialloneri | Jesi non fa sconti Quinta sconfitta consecutiva | la più brutta

Sport.quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JESI 86 VIRTUS IMOLA 63 GENERAL CONTRACTOR JESI: Di Pizzo 20, Piccone 16, Tamiozzo, Maglietti 15, Santiago, Arrigoni 15, Palsson 10, Maggioli, Nicoli 10, Del Sole, Toniato ne. All. Ghizzinardi. VIRTUS IMOLA: Baldi 2, Castellino 14, Mazzoni 12, Errede 6, Kucan 11, Tambwe 2, Melchiorri 8, Santandrea, Metsla, Sanviti, Pollini 2, Boev 6. All. Galetti. Note: parziali 28-7, 48-15, 75-41. Tiri da due: Jesi 2035; Virtus 1633. Tiri da tre: 1028; 622. Tiri liberi: 1620; 1317. Rimbalzi: 42; 26. JESI (Ancona) Prestazione agghiacciante della Virtus. La quinta sconfitta consecutiva è probabilmente, la peggiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I gialloneri: Jesi non fa sconti. Quinta sconfitta consecutiva: la più brutta

