Colturano (Milano) – Cartelloni pubblicitari abusivi sulle strade provinciali. Il fenomeno può rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione poiché le installazioni possono sottrarre visibilità ai conducenti. Da qui le operazioni di monitoraggio, e contrasto al fenomeno, condotte dalla Città Metropolitana di Milano, che, tramite un servizio appaltato a una ditta esterna, mediamente effettua 200 rimozioni all’anno sulle strade di propria competenza, estese su un totale di 750 chilometri. Contestualmente allo sgombero, ai trasgressori vengono elevate le sanzioni del caso. Uno degli ultimi interventi è stato eseguito sulla Cerca, all’altezza di Colturano, dove nei giorni scorsi sono stati eliminati due cartelli abusivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I furbetti delle pubblicità abusive, in un anno rimossi 200 cartelloni nel Milanese