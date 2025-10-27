I funghi nei computer? Potrebbero essere candidati promettenti per sostituire gli attuali microchip di memoria
Grazie alle loro proprietà uniche, potrebbero contribuire a farci compiere importanti passi in avanti nel campo della bioelettronica. Lo studio su Plos One. 🔗 Leggi su Wired.it
Questo PC è alimentato dai funghi - Un gruppo di ricercatori ha scoperto che i funghi possono funzionare come microchip biologici, aprendo la strada a computer biodegradabili. Scrive techprincess.it
L’informatica del futuro? Potrebbe nascere dai funghi - I funghi possono funzionare come dispositivi di memoria organici, imitando l'attività neurale con consumi minimi e circuiti biodegradabili a basso costo. Riporta msn.com
A Genova c’è una banca di funghi e microbi: “Regole precise per contrastare il bioterrorismo” - Ma le aggressioni potrebbero essere messe in atto anche in altri modi – riflette Mirca Zotti, professoressa as ... Secondo ilsecoloxix.it