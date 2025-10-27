I fan di Star Wars si lamentano dopo la cancellazione del film su Kylo Ren

La galassia lontana lontana è di nuovo in subbuglio. Dopo un’intervista rilasciata da Adam Driver all’Associated Press, il pubblico ha scoperto l’esistenza di una sceneggiatura completa per un film di Star Wars intitolato The Hunt for Ben Solo, ideato dallo stesso Driver insieme a Steven Soderbergh e scritto da Scott Z. Burns. Il progetto aveva superato ogni fase interna alla Lucasfilm ed era stato approvato, ma la Disney lo ha poi respinto: una decisione senza precedenti, visto che è la prima volta che la compagnia rifiuta un copione già completato. Il motivo? Secondo le indiscrezioni, la Casa di Topolino temeva che il ritorno in vita di Ben Solo potesse contraddire la linea narrativa fissata nella trilogia sequel — la stessa che ci ha regalato la controversa frase “In qualche modo Palpatine è tornato”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - I fan di Star Wars si lamentano dopo la cancellazione del film su Kylo Ren

Scopri altri approfondimenti

Il mitico Han Solo dal capitolo di Star Wars "L'impero Colpisce Ancora" nuovo pezzo di Hot Toys - facebook.com Vai su Facebook

La gente che sfasa perché avremmo potuto avere un altro film di Star Wars con Adam Driver. Io che urlo per il concetto di uno Star Wars scritto e diretto da Steven Soderbergh che ci ha speso due anni sopra (durante i quali ha diretto tipo 4?5?6? film). - X Vai su X

Star Wars: i fan sorvolano i Disney Studios con un aereo con lo striscione "Salvate il sequel su Ben Solo" - Dopo la notizia a sorpresa che Adam Driver e Steven Soderbergh stavano lavorando a un sequel sul personaggio di Kylo Ren poi bocciato dalla Disney, i fan non hanno fatto attendere la loro risposta ... Segnala msn.com

Andor non convince i fan di Star Wars (ma dovrebbe) - Quando Star Wars è rinata nel comparto seriale, grazie a Disney+, i fan del franchise si sono ritrovati tra le mani un nuovo medium con cui rinnovare la propria passione. Da tomshw.it

Non vedremo mai questo film di Star Wars, ma molti fan lo avrebbero adorato - A rivelarlo è la stessa star del film di Star Wars che Disney, a quanto pare, ha rifiutato. Lo riporta bestmovie.it