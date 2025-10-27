I cristalli liquidi per capelli sono tornati a brillare | usi e benefici

Chiunque nei primi Anni 2000, voleva prendersi cura dei capelli e farli risultare morbidi e luminosilucidi (la parola glow è arrivata solo adesso.), e soprattutto privi di crespo, ha avuto a che fare con i cristalli liquidi per capelli. Di più! Li ha conservati come un tesoretto prezioso nell’armadietto del bagno. Bastavano davvero poche gocce, applicate e stese con parsimonia solo su punte e lunghezze (altrimenti si rischiava l’effetto unto), per trasformare la chioma. Dalla texture al profumo, che si sentiva a distanza. Ebbene, per chi ha amato i “cristalli”, c’è una buona notizia: sono tornati a brillare. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - I cristalli liquidi per capelli sono tornati a brillare: usi e benefici

Leggi anche questi approfondimenti

Poche gocce di cristalli liquidi capelli aggiungono lucentezza extra alla capigliatura. Ecco perché iniziare a provarli, subito - X Vai su X

Restructuring Poolish Non è un semplice finish, ma un trattamento che cambia la resa del mantello. I cristalli liquidi Poolish racchiudono tutta la forza dell’olio di avocado e dei semi di lino: nutrono, riparano e sigillano la fibra del pelo, proteggendola da agen - facebook.com Vai su Facebook

I cristalli liquidi per capelli sono tornati a brillare: usi e benefici - Capelli cristalli liquidi: parole che generano pensieri di chiome luminose e morbide. Secondo amica.it

Cristalli liquidi per i capelli: a cosa servono e come si usano - Poche gocce di cristalli liquidi capelli aggiungono lucentezza extra alla capigliatura. Segnala iodonna.it

Cristalli liquidi: cosa sono e come usarli sui capelli - Se volessimo dare una spiegazione scientifica al termine cristalli liquidi, diremmo che sono uno stato della materia intermedio fra quello di un solido cristallino e ... Scrive alfemminile.com