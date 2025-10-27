I consigli del professor Marcello Tavio sulla febbre | cosa fare e come abbassarla

Ancona, 27 ottobre 2025 – Sulla febbre ci sono tanti falsi miti da scoprire e da sfatare. Dai detti dei nostri nonni a credenze più recenti. Fa chiarezza su luoghi comuni il professor Marcello Tavio, direttore dell'unità operativa di malattie infettive presso l'ospedale universitario di Ancona, intervenuto su Rai3 come ospite della trasmissione Elisir. Ho la febbre, significa che ho preso freddo: è vero?. www.dusanatlagic.com “La febbre non vuol dire per forza che abbiamo tenuto un comportamento sbagliato – spiega il dottor Tavio – come camminare con i piedi nudi o stare coi capelli bagnati o ancora chiudere le finestre o mettersi il cappello quando si esce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

