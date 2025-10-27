I consigli del professor Marcello Tavio sulla febbre | cosa fare e come abbassarla
Ancona, 27 ottobre 2025 – Sulla febbre ci sono tanti falsi miti da scoprire e da sfatare. Dai detti dei nostri nonni a credenze più recenti. Fa chiarezza su luoghi comuni il professor Marcello Tavio, direttore dell'unità operativa di malattie infettive presso l'ospedale universitario di Ancona, intervenuto su Rai3 come ospite della trasmissione Elisir. Ho la febbre, significa che ho preso freddo: è vero?. www.dusanatlagic.com “La febbre non vuol dire per forza che abbiamo tenuto un comportamento sbagliato – spiega il dottor Tavio – come camminare con i piedi nudi o stare coi capelli bagnati o ancora chiudere le finestre o mettersi il cappello quando si esce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
? I consigli di Teacher Juliana! Sai la differenza tra skimming e scanning? Skimming = leggere velocemente per capire l’idea principale. Scanning = cercare informazioni specifiche (nomi, numeri, date…). Queste tecniche sono super utili per gli esami - facebook.com Vai su Facebook
L’infettivologo Tavio sulla Dengue: «Situazione monitorata, teniamo d’occhio le prossime due settimane» - Dottor Marcello Tavio, direttore della Divisione Malattie infettive Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, facciamo il punto. Lo riporta corriereadriatico.it
Marcello Tavio eletto presidente della Simit per il biennio 2019-2021 - Marcello Tavio, 59 anni, lombardo di nascita e “anconetano” di adozione, è il nuovo Presidente eletto della Simit (Societa Italiana Malattie Infettive e Tropicali) per il biennio 2019- Segnala quotidianosanita.it