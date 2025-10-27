I comuni scendono in piazza contro i tagli contenuti in Manovra
AGI - "Le scelte compiute dal governo Meloni negli anni precedenti prevedono, nel 2026, per i Comuni un incremento dei tagli pari al 130% delle entrate correnti che garantiscono stipendi e servizi, e un taglio del 90% degli investimenti previsti per legge. Un vero e proprio bollettino di guerra, catastrofico, che ha come vittime gli enti locali e i servizi ai cittadini". Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di AVS. "Ma non è finito il disastro compiuto dalla destra: infatti i Comuni inizieranno il nuovo anno con un indebitamento per pagamenti su spese obbligatorie di competenza dello Stato pari ad almeno un miliardo e 800 milioni di euro. 🔗 Leggi su Agi.it
OTTOBRE ROSA l Rugby San Donà 1959 e l'associazione La Meta Comune scendono in campo uniti per la campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori femminili "Ottobre Rosa". Leggi il comunicato: https://rugbysandona.it/rugby-s - facebook.com Vai su Facebook
Lima, giovani peruviani scendono in piazza contro Boluarte - Protestano i giovani peruviani contro la presidente Dina Boluarte, dopo le riforme del sistema pensionistico del Paese che hanno imposto a tutti i peruviani di età superiore ai 18 anni di iscriversi a ... Secondo tg24.sky.it
Lima, giovani peruviani scendono in piazza contro Boluarte
Milano, la scuola primaria Gentilino ostaggio di cantieri e danni: «Infiltrazioni d'acqua, crolli e ora anche l'impresa fallita». I genitori scendono in piazza - Oggi la protesta in bicicletta, con replica giovedì: «I nostri figli ostaggio di lavori incompiuti». Si legge su milano.corriere.it