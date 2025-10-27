I cattolici polacchi contro Kasia Smutniak | È pro aborto non può interpretare la Madonna

I cattolici polacchi si scagliano contro Kasia Smutniak dopo la decisione di Mel Gibson di affidare il ruolo della Madonna all’attrice nel film La resurrezione, seguito della Passione di Cristo. Ad accendere la polemica è stato il sito PolskiiRadi.pl che scrive: “Non è un mistero che Smutniak abbia pubblicamente sostenuto il diritto all’aborto, criticando in più occasioni le leggi della Polonia e ritenendole un pericolo per i diritti delle donne”. Per questo motivo l’attrice di origine polacca “non può interpretare il ruolo della Vergine Maria”. Il Pis, il partito di destra a cui appartiene il presidente della Repubblica Andrej Duda, ha addirittura scritto alla produzione per protestare. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - I cattolici polacchi contro Kasia Smutniak: “È pro aborto, non può interpretare la Madonna”

Scopri altri approfondimenti

I cattolici polacchi contro "la madonna" Kasia Smutniak: “Non può interpretare Maria perché è favorevole all’aborto" - X Vai su X

I cittadini dell’Est sono sempre stati accusati da Nigel Farage e dai tabloid di “invadere” il Regno e “scroccare” welfare e sanità. Invece, dal referendum del 2016 centinaia di migliaia di polacchi sono fuggiti dalla Gran Bretagna, e la loro vita in patria è migliorat - facebook.com Vai su Facebook

Kasja Smutniak: i cattolici polacchi contro la scelta dell'attrice per il ruolo di Maria ne La Resurrezione - Nel cast del film La passione di Cristo: Resurrezione, che Mel Gibson sta girando in Italia, Kasia Smutniak ha il ruolo di Maria, scelta contestata in Polonia dai cattolici più tradizionalisti. Come scrive comingsoon.it

Kasia Smutniak attaccata dai cattolici polacchi: «Non può interpretare la Madonna, è pro aborto». Il sito che ha fatto scoppiare la polemica - L'attrice Kasia Smutniak interpreterà la Madonna nel nuovo film di Mel Gibson, «La Resurrezione», ma in Polonia, Paese di cui è originaria, l'annuncio ... Da leggo.it

Kasia Smutniak attaccata dai cattolici polacchi: “È pro-aborto, non può interpretare la Madonna” - L’attrice scelta da Mel Gibson per interpretare Maria ne ‘La Resurrezione’ è finita nel mirino di alcuni suoi connazionali tradizionalisti. Secondo msn.com