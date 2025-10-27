I carabinieri trasporteranno su una Maserati organi e sangue durante le emergenze

Una Maserati Mcpura e una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio a disposizione dei carabinieri per trasportare organi e sangue in caso di emergenze. I due veicoli sono stati consegnati il 27 ottobre a Roma durante una cerimonia che vedeva la presenza, tra gli altri, del Comandante generale Salvatore. 🔗 Leggi su Today.it

