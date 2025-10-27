I Carabinieri salgono sulla Maserati una McPura speciale per il trasporto di emergenza

Modenatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta l'Arma avrà a disposizione una vettura Maserati. Questa mattina a Roma, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, si è svolta la cerimonia di presentazione delle nuove autovetture destinate al trasporto urgente di organi e sangue: Maserati MCPURA e Alfa Romeo Giulia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

