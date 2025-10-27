I Carabinieri salgono sulla Maserati una McPura speciale per il trasporto di emergenza
Per la prima volta l'Arma avrà a disposizione una vettura Maserati. Questa mattina a Roma, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, si è svolta la cerimonia di presentazione delle nuove autovetture destinate al trasporto urgente di organi e sangue: Maserati MCPURA e Alfa Romeo Giulia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondisci con queste news
NAPOLI, MORTO DOPO I COLPI DI TASER: SALGONO A 5 I CARABINIERI INDAGATI CHE RISCHIANO IL LICENZIAMENTO DALL'ARMA PER ECCESSO COLPOSO NELL'USO LEGITTIMO DELLE ARMI, PERCHE' SUBITO "SCARICATI" DAI GENERALI E L - facebook.com Vai su Facebook
I Carabinieri vanno... veloce con Maserati MCPura e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio - La seconda contraddistinta dal leggendario Quadrifoglio Verde, il simbolo del DNA di Alfa Romeo, ha un motore V6 biturbo da 520 CV abbinato al differenziale autobloccante meccanico, trazione ... Da sportmediaset.mediaset.it
Stellantis, ai Carabinieri Maserati MCPura e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio - Si è svolta presso il Comando generale dei Carabinieri, alla presenza del comandante generale, generale Salvatore Luongo, la cerimonia di presentazione delle nuove autovetture destinate al tras ... Riporta laprovinciacr.it
I carabinieri trasporteranno su una Maserati organi e sangue durante le emergenze - Oltre all'auto da 630 cavalli, ai militari è stata consegnata una Alfa Romeo Giulia, il generale Luongo: "Quando parliamo di salvare vite parliamo del servizio più nobile che si possa rendere alla pro ... Lo riporta today.it