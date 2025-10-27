Economia, politica e società: tre mondi che non vivono separati (anche se spesso fingiamo di sì). Ne parliamo in diretta a partire da I Capitalismi a confronto, un libro che spiega come funzionano davvero le democrazie capitalistiche — e perché non esiste un solo modello di capitalismo. Dal 24 ottobre in libreria il nuovo libro edito da Paper First L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I Capitalismi a confronto: la politica nell’economia (e viceversa). In diretta con Miriam Mirolla e Lucio Baccaro