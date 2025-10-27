I cani possono bere il latte? Quali sono le tipologie più indicate e quando evitarlo
Il latte non è tossico per i cani se somministrato in piccole quantità, tuttavia può causare disturbi digestivi in caso di intolleranza. Il latte privo di lattosio è preferibile se proprio si vuole dare, ma va sempre evitato in presenza di patologie gastrointestinali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
