I cani possono bere il latte? Quali sono le tipologie più indicate e quando evitarlo

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il latte non è tossico per i cani se somministrato in piccole quantità, tuttavia può causare disturbi digestivi in caso di intolleranza. Il latte privo di lattosio è preferibile se proprio si vuole dare, ma va sempre evitato in presenza di patologie gastrointestinali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

