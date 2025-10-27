I cani hanno iniziato ad inseguirmi e uno di loro mi ha azzannato ad una gamba non riuscivo a liberarmene Incubo per un pilota di parapendio | sbaglia sentiero e finisce male
Un pomeriggio che doveva essere dedicato al volo libero si è trasformato in un incubo per un giovane pilota proveniente dal Veneziano, azzannato a una gamba da un cane meticcio a Borso del Grappa, in Veneto. L’episodio è avvenuto domenica 19 ottobre, intorno alle 11, lungo un sentiero vicino alla casera Palma, nella frazione di Semonzo, a circa 700 metri di quota. “Stavo salendo a piedi lungo il sentiero per raggiungere la zona del decollo – racconta il pilota – quando non ho visto la deviazione che era stata predisposta per evitare i cani “. La deviazione era stata segnalata per proteggere sia i piloti sia gli escursionisti, poiché il sentiero sfocia in una proprietà privata dove il titolare tiene alcuni cani: “ Ho continuato lungo il viottolo che porta alla radura – continua – e proprio lì i cani mi hanno visto e hanno iniziato a inseguirmi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
