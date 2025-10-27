I biancorossi | Livorno passa al PalaRuggi Non bastano le magie di Sanguinetti
Andrea Costa 65 Pielle Livorno 67 UP ANDREA COSTA: Kupstas 14, Chessari 5, Tamani 3, Moffa 5, Filippini ne, Gozo 3, Raucci 6, Sanguinetti 19, Gatto 5, Thioune 5. All. Dalmonte. VERODOL PIELLE LIVORNO: Ebeling 7, Kouassi, Mennella 3, Alibegovic 2, Leonzio 16, Venucci 2, Gabrovsek 17, Bonacini 3, Klyuchnyk 6, Virant ne, Lucarelli 11. All. Turchetto. Arbitri: Andretta, Corrias, Colussi. Note: parziali 22-22; 40-37; 53-48. Tiri da due: Andrea Costa 1433; Livorno 1534. Tiri da tre: 930; 831. Tiri liberi: 1015; 1319. Rimbalzi: 42; 44. Una rimonta stoppata sul più bello per un’Andrea Costa che sfiora l’impresa contro la Pielle Livorno, vittoriosa al Ruggi soltanto nei secondi finali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
