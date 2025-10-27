Hyundai Ioniq 6 ricarica e autonomia La prova
Fino a 614 km di percorrenza grazie ad una aerodinamica curata al millimetro, tanto silenzio a bordo e un sistema di ricarica che riduce al minimo il tempi di sosta alla colonnina.
