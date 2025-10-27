HWG Sababa al Cyber Act Forum | la sicurezza digitale tra tecnologia e mente

Viterbo, 24 ottobre 2025 — HWG Sababa, società italiana leader nel settore della cybersecurity, ha partecipato al Cyber Act Forum 2025, l’appuntamento annuale dedicato al confronto tra imprese, istituzioni, esperti, studenti e cittadini sui temi di cyber security, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. L’evento, che si è svolto a Viterbo, ha riunito alcuni tra i principali protagonisti del panorama nazionale e internazionale per discutere le implicazioni geopolitiche, economiche e sociali della cybersicurezza, insieme alle sfide poste dalle tecnologie emergenti e dalla crescente complessità degli scenari digitali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - HWG Sababa al Cyber Act Forum: la sicurezza digitale tra tecnologia e mente

