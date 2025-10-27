Humain alla ribalta Pronti alla costruzione di un mega data center

Formiche.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si parla dell’intelligenza artificiale, dall’Arabia Saudita sembrano arrivare solamente conferma. L’ultima la offre il ceo di Humain,  Tareq Amin, intervenuto alla conferenza Fortune di Riad. La sua compagnia – creata a maggio dal fondo sovrano PIF, e quindi del principe ereditario e primo ministro Mohammed bin Salman, per portare l’Arabia Saudita al vertice mondiale dell’IA rafforzando l’immagine del regno anche grazie alla costruzine di infrastrutture strategiche – ha un piano concreto per la progettazione di un data center da 6 gigawatt. Si tratta di una conferma doppia. Ad agosto, Humain aveva annunciato di voler realizzare data center da alimentare con i chip statunitensi. 🔗 Leggi su Formiche.net

