Hub per la ricostruzione di Gaza | Possiamo farcela ma dobbiamo essere uniti

BRINDISI - “Abbiamo il dovere di presentare il quadro complessivo in maniera quanto più unitaria e solidale”. Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, crede alla possibilità che il porto di Brindisi possa diventare un hub nella movimentazione dei materiali per la ricostruzione della Striscia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

