Hotel Elvezia in bilico | Siamo fiduciosi | riuscirà ad adeguarsi agli standard

L’hotel Elvezia " ha ancora tempo per adeguarsi ". È quanto commenta l’assessore alle attività economiche del Comune di Pesaro, Francesca Frenquellucci, dopo il rigetto da parte del Tar Marche della sospensiva chiesta dalla società che gestisce l’albergo di viale Fiume contro l’ordinanza comunale. "Siamo fiduciosi del fatto che l’hotel Elvezia riuscirà a rispondere alle indicazioni imposte da Regione Marche, tramite l’Ast, dalla Questura e dalla Polizia locale che hanno svolto diversi sopralluoghi alla struttura turistico-ricettiva della zona mare delle città per far sì che vengano ristabilite le condizioni indicate dalle normative nazionali in materia di sicurezza e igienico-sanitarie e quindi per tutelare gli ospiti della struttura alberghiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

