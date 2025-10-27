Honor e Byd per la mobilità intelligente con l’IA

(Adnkronos) – Un nuovo capitolo nella mobilità intelligente si apre con l'annuncio della partnership strategica tra Honor, azienda globale leader nell’ecosistema dei dispositivi basati sull’intelligenza artificiale, e BYD, il principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia. L’intesa mira a integrare la soluzione di connettività veicolare di Honor con l’ecosistema intelligente DiLink di BYD per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

Honor e BYD insieme per promuovere la mobilità intelligente basata sull’AI - HONOR e BYD instaurano una partnership strategica per promuovere la mobilità intelligente basata sull’intelligenza artificiale. Lo riporta gizchina.it

HONOR e BYD annunciano una partnership per la mobilità intelligente AI - HONOR e BYD uniscono connettività e intelligenza artificiale per una nuova era di mobilità intelligente con l'AI. Riporta techprincess.it

HONOR e BYD instaurano una partnership strategica per promuovere la mobilità intelligente basata sull’intelligenza artificiale - Milano, 23 ottobre 2025 – HONOR, azienda globale leader nell’ecosistema dei dispositivi basati sull’intelligenza artificiale, ha annunciato oggi una partnership strategica con BYD, il principale produ ... Come scrive evosmart.it