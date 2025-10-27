Honkai Star Rail | Tutte le novità dell’Aggiornamento 3.7

L’attesissimo aggiornamento 3.7 di Honkai: Star Rail, intitolato “As Tomorrow Became Yesterday”, è pronto a segnare la fine del lungo viaggio dell’Astral Express. La nuova versione, in arrivo il 5 novembre 2025, chiuderà l’arco narrativo di Amphoreous con un finale epico che unirà tutte le linee temporali e i Cammini più potenti dell’universo. La battaglia finale nella Ruins of Time. Il cuore di questa versione è la battaglia contro Irontomb, un’entità che minaccia la stabilità stessa del tempo. L’ultimo scontro si svolgerà nella Ruins of Time, un luogo sospeso e inquietante dove il passato e il futuro si confondono. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

