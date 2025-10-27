Domani il Napoli scenderà di nuovo in campo per il match infrasettimanale di campionato, contro il Lecce. Il tecnico Antonio Conte dovrà valutare le condizioni di Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani, che viaggiano verso il recupero. Out, invece, Kevin De Bruyne, che non sarà disponibile per diversi mesi. Le condizioni di Hojlund e Rrahmani per Lecce-Napoli. Repubblica scrive: Il Napoli si è ritrovato al Training Center di Castel Volturno per verificare le condizioni di Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani. L’attaccante danese sta meglio e spera di tagliare già oggi il traguardo della convocazione dopo tre forfait consecutivi con Torino, Psv e appunto Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund verso la convocazione contro il Lecce, ma partirà dalla panchina (Repubblica)