Hockey pista | Trissino non sbaglia nella domenica di Serie A1 Bassano batte Lodi

Prosegue il percorso netto di Trissino. La squadra Campione d’Italia ha infatti regolato con un netto 7-0 Follonica in occasione del posticipo valido per il terzo turno della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Davvero tutto facile per i veneti, i quali hanno subito messo a referto un parziale di 3-0 nei primi quindici minuti del primo tempo sfruttando le reti di Pereira Morais (23:30), Cocco (19:17) e Malagoli (16:05). Poi, nelle ultime battute prima dell’intervallo, di nuovo Cocco (2:04) e Chancha Silva (1:45) hanno portato il risultato sul 5-0. Regolare amministrazione invece nella ripresa, dove sono arrivati i sigilli di Mendez Ortiz (18:01) e, inoltre, ancora di Cocco, oggi autore di una tripletta. 🔗 Leggi su Oasport.it

