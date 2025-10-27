Ho visto mio papà Vittorio Sgarbi trasfigurato si stanno approfittando di lui e non si occupano della sua salute L’amministratore di sostegno è per il suo bene | la figlia Evelina a Verissimo

Dopo aver depositato l'istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per suo padre, Evelina Sgarbi è ospite a "Verissimo" per raccontare la propria verità. La figlia del critico d'arte fa sapere di non avere novità circa la salute del genitore, e di non vederlo da fine marzo-inizio aprile, quando era stato ricoverato in ospedale in condizioni preoccupanti: "Era trasfigurato, un'altra persona. Per chi lo conosce è un colpo" racconta nel salotto di Silvia Toffanin, che ricorda come il ricovero sia arrivato in seguito a una forte depressione: "Pesava 47 kg, era in uno stato irriconoscibile" conferma la figlia di Sgarbi.

