Ho visto le foto di Francesca Barra se pensate che non sia un abuso allora non avete capito il problema

27 ott 2025

Basta un click per spogliare una donna, con l'intelligenza artificiale siamo di fronte a una nuova forma di abuso su vecchio leitmotiv: il corpo della donna. Storicamente è stato un campo di battaglia, e i deepfake sono l’estensione digitale di una cultura maschilista che ignora il consenso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

