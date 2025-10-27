Ho pensato ai miei figli | Francesca Barra vittima di deepfake pornografici generati con l’IA

Solo qualche mese fa, la scoperta del gruppo Facebook Mia Moglie e del sito Phica.eu avevano scoperchiato un disgustoso vaso di Pandora che mostrava il lato più becero del patriarcato, con uomini di ogni estrazione sociale pronti a condividere foto intime delle proprie compagne. Ora a lanciare un nuovo allarme è Francesca Barra, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva nota per i suoi programmi su Mediaset, che ha denunciato pubblicamente di essere stata vittima di un gravissimo abuso digitale. La sua immagine è stata rubata e manipolata attraverso l’intelligenza artificiale per creare foto false che la ritraggono nuda su un sito pornografico. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Ho pensato ai miei figli”: Francesca Barra vittima di deepfake pornografici generati con l’IA

