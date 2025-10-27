Ho avuto esperienze con donne | la confessione di Belen a Belve

Nella serata di martedì 28 ottobre 2025, Rai2 ha riaperto le porte del suo talk show più spietato e rivelatore: Belve, ideato e condotto da Francesca Fagnani, torna con una prima puntata destinata a far discutere. Protagonista assoluta dell'episodio d'esordio è Belen Rodríguez, la showgirl argentina che, tra lacrime trattenute e sorrisi amari, ha affrontato temi mai toccati con tanta franchezza in televisione: il declino professionale legato all'età, le dipendenze, la sessualità fluida e gli amori che hanno segnato la sua vita. Interrogata da Fagnani su quanto il sistema dello spettacolo le abbia restituito in cambio del successo mediatico, Belen non ha esitato: "Avrei meritato qualcosa in più".

