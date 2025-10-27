Hitachi Vantara e Red Hat | stop virtualizzazione Legacy con OpenShift
(Adnkronos) – Si consolida il fronte dell'innovazione contro le infrastrutture IT obsolete e i vincoli proprietari. Hitachi Vantara, leader nella gestione dei dati e nell'Hybrid Cloud, e Red Hat annunciano, per mezzo di una nota ufficiale, una svolta nell'evoluzione IT attraverso una nuova soluzione congiunta: l'integrazione di Red Hat OpenShift Virtualization con Hitachi Vantara Virtual . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
