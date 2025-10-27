Hellas Verona Cagliari continuano le polemiche! Calvarese svela | Non c’è rigore su Borrelli a inizio partita

Hellas Verona Cagliari, l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la prestazione di Dionisi nella gara di ieri al Bentegodi: le sue osservazioni Ieri, allo stadio Bentegodi, è andata in scena la sfida tra Hellas Verona e Cagliari, valida per l’8ª giornata di Serie A 202526. Un incontro dal peso specifico notevole in chiave salvezza, che ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Hellas Verona Cagliari, continuano le polemiche! Calvarese svela: «Non c’è rigore su Borrelli a inizio partita»

News recenti che potrebbero piacerti

$HellasVeronaFoundation | All'asta le maglie di $ComoVerona per i familiari delle vittime di Castel d'Azzano $HVFC - X Vai su X

ORBAAAAAANNN!!! Raddoppia l'Hellas! #VeronaCagliari - facebook.com Vai su Facebook

Hellas Verona-Cagliari 2-2: pari spettacolare al Bentegodi - Cagliari di domenica 26 ottobre 2025: Gagliardini e Orban illudono la squadra di Zanetti, Idrissi e Felici firmano la rimonta sarda ... Si legge su calciomagazine.net

Hellas Verona Cagliari, buona prestazione di Felici al Bentegodi! Voto e giudizio al classe 2001 - La sua rete è stata fenomenale: il voto e il giudizio al giocatore Nel primo pomeriggio di ieri, si è disputato il match tra He ... cagliarinews24.com scrive

Hellas Verona Cagliari, il countdown è terminato! Via alla gara sul palcoscenico del Bentegodi! Il punto - Ecco cosa filtra Tempo scaduto per le attese: oggi si gioca Hellas Verona Cagliari, g ... Riporta cagliarinews24.com