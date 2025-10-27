Hawkeye avremo finalmente una seconda stagione? Jeremy Renner riaccende le speranze

Nel tentativo di rimettere in carreggiata il Marvel Cinematic Universe dopo alcuni anni disomogenei, Kevin Feige sta riducendo la produzione di film e serie tv. Uno dei più grandi cambiamenti nella strategia della Marvel riguarda il settore televisivo, dove ci sarà maggiore enfasi sulle serie che possono durare più stagioni. Sebbene sembri che il numero di serie che vedranno la luce sarà limitato, la Marvel non smetterà di produrre nuovi contenuti per Disney+. Una terza stagione di Daredevil: Born Again ha già ricevuto il via libera, sollevando interrogativi su quali altre serie vedranno nuove stagioni.

