HARIBO per Halloween trasforma Dolcetto o Scherzetto? in Orsetto o Scherzetto?

Vanityfair.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un originale musical di Halloween è l'idea di HARIBO per animare con dolcezza le piazze italiane nella notte più spettrale di tutte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

haribo per halloween trasforma dolcetto o scherzetto in orsetto o scherzetto

© Vanityfair.it - HARIBO per Halloween trasforma «Dolcetto o Scherzetto?» in «Orsetto o Scherzetto?»

Altri contenuti sullo stesso argomento

haribo halloween trasforma dolcettoHARIBO per Halloween trasforma «Dolcetto o Scherzetto?» in «Orsetto o Scherzetto?» - Un originale musical di Halloween è l'idea di HARIBO per animare con dolcezza le piazze italiane nella notte più spettrale di tutte ... Si legge su vanityfair.it

Milano, con Haribo una metropolitana da paura: “Halloween, la festa più golosa” - Milano – Icona del marchio Haribo, amati da grandi e piccini, gli Orsetti d’Oro sono i protagonisti della campagna “Orsetto o scherzetto? Segnala quotidiano.net

Haribo per Halloween: caramelle a forma di pipistrello e un tram da paura - Caramelle gommose a forma di denti da vampiro, zucche, pipistrelli e gli speciali multipack Halloween Mix, maxi- Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Haribo Halloween Trasforma Dolcetto