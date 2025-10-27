' Handmade Lovely Sicilia' a Palazzo Biscari
Ottava edizione Handmade Lovely Sicilia a Palazzo Biscari. Artigianato e prodotti tipici d’eccellenza. EVENTI IN organizza da anni per far conoscere le bellezze e le eccellenze del territorio. HANDMADE LOVELY SICILIA si svolgerà all’interno dello splendido Palazzo Biscari di Catania, Via Museo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
HANDMADE LOVELY SICILIA PALAZZO BISCARI ? Vi aspettiamo 31 Ottobre dalle 17:00 alle 21:00 1/2 Novembre dalle 10:00 alle 21:00 Ingresso Libero! Nims presenta : ?Elogy Barista Lavazza e Star Tap Smart -Water System Ve - facebook.com Vai su Facebook
'Handmade Lovely Sicilia' a Palazzo Biscari - EVENTI IN organizza da anni per far conoscere le bellezze e le eccellenze del territorio. Secondo cataniatoday.it