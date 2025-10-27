Hamilton resta senza parole dopo l'8° posto nel GP del Messico | il gesto a fine gara spiega tutto

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un battibecco a distanza con Leclerc e la penalità di 10 secondi per lo scontro con Verstappen, Lewis Hamilton chiude 8° il GP del Messico. Il gesto a fine gara rivela tutta la sua delusione e la frustrazione accumulata in pista dal pilota Ferrari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

