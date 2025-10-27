Hamilton frustrato | Sono molto deluso dalla Fia Un podio quest’anno? Non so troppi ottavi posti

Lewis Hamilton era deluso e arrabbiato dopo il Gran Premio del Messico, dove è arrivato ottavo (il suo collega ferrarista Leclerc secondo). Tuttavia, il pilota inglese è stato condizionato da una penalità di 10 secondi per essere uscito di pista dopo un duello con Max Verstappen, in cui non aveva restituito la posizione al pilota della Red Bull. Le dichiarazioni di Hamilton e il comunicato della Fia. Dopo la gara, Hamilton ha criticato la decisione della Fia (Federazione Internazionale dell’Automobile). Le dichiarazioni riportate dal Mundo Deportivo: «È stato certamente frustrante. Ho avuto una buona partenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hamilton frustrato: «Sono molto deluso dalla Fia. Un podio quest’anno? Non so, troppi ottavi posti»

