Il braccio armato di Hamas, le Brigate al-Qassam, hanno annunciato che consegneranno, alle 21 ora locale (le 20 in Italia), il copro di un ostaggio israeliano recuperato oggi nella Striscia di Gaza. Lo riporta Arab News. In precedenza, una fonte delle Brigate al-Qassam aveva riferito ad Al Jazeera che durante le ricerche in corso nella Striscia oggi, nel quartiere di Tuffah a Gaza City, era stato rivenuto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hamas: restituiremo stasera il corpo del sedicesimo ostaggio