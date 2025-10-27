Hamas pronto a restituire il corpo del 16esimo ostaggio israeliano | Libano tensione tra Idf e Unifil

Tgcom24.mediaset.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta dall'attacco del 7 ottobre 2023, il ministro della Difesa Katz ha deciso che la situazione di emergenza dichiarata nel sud di Israele verrà revocata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

hamas pronto a restituire il corpo del 16esimo ostaggio israeliano libano tensione tra idf e unifil

© Tgcom24.mediaset.it - Hamas pronto a restituire il corpo del 16esimo ostaggio israeliano | Libano, tensione tra Idf e Unifil

Approfondisci con queste news

hamas pronto restituire corpoGaza, Hamas: “Pronti a restituire i corpi degli ostaggi ma serve tempo” – La diretta - Secondo i media americani, gli Stati Uniti sarebbero preoccupati che Netanyahu possa rompere l’accordo di tregua mediato dal presidente Usa Do ... Scrive msn.com

hamas pronto restituire corpoTrump, 'Hamas restituisca i corpi degli ostaggi' - Hamas deve iniziare a restituire velocemente i corpi degli ostaggi morti, inclusi due americani, o i Paesi coi ... Segnala ansa.it

Hamas e il problema dei corpi "da recuperare" a Gaza, Trump: "Israele pronto ad attaccare al mio segnale" - Secondo il governo israeliano nella Striscia ci sarebbero i corpi di altri 19 ostaggi, ma per recuperarli da sotto le macerie c'è bisogno di "equipaggiamenti speciali". Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Pronto Restituire Corpo