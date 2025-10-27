Hamas pronto a restituire il corpo del 16esimo ostaggio | Israele valuta la pena di morte per i terroristi
In Libano tensione tra Idf e Unifil, l'esercito: "Hanno abbattuto un nostro drone". La forza Onu: "Ci hanno attaccato".
Hamas: restituiremo stasera il corpo del sedicesimo ostaggio - Qassam, hanno annunciato che consegneranno, alle 21 ora locale (le 20 in Italia), il copro di un ostaggio israeliano
Gaza, Hamas: "Pronti a restituire i corpi degli ostaggi ma serve tempo" – La diretta - Secondo i media americani, gli Stati Uniti sarebbero preoccupati che Netanyahu possa rompere l'accordo di tregua mediato dal presidente Usa
Hamas e il problema dei corpi "da recuperare" a Gaza, Trump: "Israele pronto ad attaccare al mio segnale" - Secondo il governo israeliano nella Striscia ci sarebbero i corpi di altri 19 ostaggi, ma per recuperarli da sotto le macerie c'è bisogno di "equipaggiamenti speciali".