Halo | Campaign Evolved include una funzionalità esclusiva su PS5 svela Microsoft

Il ritorno di Halo: Campaign Evolved continua a far parlare di sé. A pochi giorni dall’annuncio ufficiale, nuovi dettagli rivelano una curiosa sorpresa riservata ai giocatori PlayStation 5: il remake offrirà un’integrazione totale con le funzioni del controller DualSense, sfruttando il back aptico e i grilletti adattivi per amplificare l’immersione. Lo conferma la pagina del titolo sul PlayStation Store, dove si legge chiaramente la dicitura relativa a queste tecnologie, assenti sulle altre piattaforme. Ciò significa che, per la prima volta, un titolo legato al leggendario Master Chief offrirà sensazioni tattili uniche: la resistenza dei grilletti varierà a seconda dell’arma impugnata, mentre la vibrazione restituirà al giocatore le differenze tra esplosioni, colpi e contatti ambientali. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Halo: Campaign Evolved include una funzionalità esclusiva su PS5, svela Microsoft

Argomenti simili trattati di recente

Halo Campaign Evolved: confermata una funzionalità esclusiva su PS5 - X Vai su X

L'annuncio di Halo: Campaign Evolved per PS5 ha spinto GameStop a dichiarare ufficialmente finita la console war tra PlayStation e Xbox. https://www.everyeye.it/notizie/console-war-finita-dichiarazione-gamestop-annuncio-halo-ps5-837074.html?utm_me - facebook.com Vai su Facebook

Halo: Campaign Evolved includerà su PS5 una funzionalità esclusiva - A quanto pare la versione PS5 di Halo: Campaign Evolved includerà una funzionalità esclusiva che non sarà disponibile su Xbox, per forza di cose. Lo riporta multiplayer.it

Halo: Campaign Evolved è solo l'inizio, la serie sarà disponibile su PlayStation anche in futuro - Si comincia con Halo: Campaign Evolved, remake completo del primo leggendario capitolo della saga, ma Microsoft e Halo Studios hanno confermato che si tratta ... Come scrive it.ign.com

Tutti i nuovi Halo saranno su PS5, iniziando con Campaign Evolved: la conferma ufficiale del team - Halo Campaign Evolved arriverà su PS5, ma cosa accadrà con i nuovi titoli? msn.com scrive