Halo | Campaign Evolved include una funzionalità esclusiva su PS5 svela Microsoft

Game-experience.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno di Halo: Campaign Evolved continua a far parlare di sé. A pochi giorni dall’annuncio ufficiale, nuovi dettagli rivelano una curiosa sorpresa riservata ai giocatori PlayStation 5: il remake offrirà un’integrazione totale con le funzioni del controller DualSense, sfruttando il back aptico e i grilletti adattivi per amplificare l’immersione. Lo conferma la pagina del titolo sul PlayStation Store, dove si legge chiaramente la dicitura relativa a queste tecnologie, assenti sulle altre piattaforme. Ciò significa che, per la prima volta, un titolo legato al leggendario Master Chief offrirà sensazioni tattili uniche: la resistenza dei grilletti varierà a seconda dell’arma impugnata, mentre la vibrazione restituirà al giocatore le differenze tra esplosioni, colpi e contatti ambientali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

