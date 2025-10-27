Halloween serve per introdurre bambini e giovani all’occulto è un canale di iniziazione al mondo delle tenebre | l’allarme degli esorcisti in vista del 31 ottobre

Ilfattoquotidiano.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Volete che i vostri figli abbiano incubi e terrori notturni? Volete esporli alla stregoneria? Volete che i demoni influenzino la loro vita?”. Non è la battuta di un film dell’orrore, ma l’avvertimento lanciato dall’ Associazione Internazionale Esorcisti (Aie) in vista di Halloween. Con un video pubblicato su YouTube in diverse lingue, gli esorcisti mettono in guardia le famiglie: dietro la festa di dolcetti e maschere spaventose si nasconde un “canale di iniziazione al mondo delle tenebre”. Ora che Halloween è diventata una festa commerciale globale, un’occasione di divertimento (ma soprattutto una leva di marketing) importata dagli Stati Uniti, l’Aie ha deciso di intervenire duramente per ricordare quelle che definisce le “radici oscure” della celebrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

halloween serve per introdurre bambini e giovani all8217occulto 232 un canale di iniziazione al mondo delle tenebre l8217allarme degli esorcisti in vista del 31 ottobre

© Ilfattoquotidiano.it - “Halloween serve per introdurre bambini e giovani all’occulto, è un canale di iniziazione al mondo delle tenebre”: l’allarme degli esorcisti in vista del 31 ottobre

Leggi anche questi approfondimenti

halloween serve introdurre bambiniFilastrocche di Halloween: le più paurose da far imparare ai bambini - Le filastrocche di Halloween per bambini possono essere “paurose”, buffe e divertenti oppure brevi da imparare in pochi minuti ... Lo riporta bimbisaniebelli.it

I pericoli nascosti dei costumi di Halloween per bambini: ecco a cosa fare attenzione - Con l’arrivo di Halloween, cresce l’entusiasmo dei bambini nel scegliere il costume perfetto per trasformarsi in creature spaventose o personaggi dei loro film preferiti. Da fanpage.it

Halloween: i consigli della dermatologa per truccare i bambini senza rischi - Quali sono i prodotti più adatti al trucco per i più piccoli, come riconoscerli, applicarli e successivamente rimuoverli e cosa fare in ... Secondo iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Halloween Serve Introdurre Bambini