Halloween serve per introdurre bambini e giovani all’occulto è un canale di iniziazione al mondo delle tenebre | l’allarme degli esorcisti in vista del 31 ottobre
“Volete che i vostri figli abbiano incubi e terrori notturni? Volete esporli alla stregoneria? Volete che i demoni influenzino la loro vita?”. Non è la battuta di un film dell’orrore, ma l’avvertimento lanciato dall’ Associazione Internazionale Esorcisti (Aie) in vista di Halloween. Con un video pubblicato su YouTube in diverse lingue, gli esorcisti mettono in guardia le famiglie: dietro la festa di dolcetti e maschere spaventose si nasconde un “canale di iniziazione al mondo delle tenebre”. Ora che Halloween è diventata una festa commerciale globale, un’occasione di divertimento (ma soprattutto una leva di marketing) importata dagli Stati Uniti, l’Aie ha deciso di intervenire duramente per ricordare quelle che definisce le “radici oscure” della celebrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Halloween si avvicina… hai già pensato alla tua festa DA PAURA? Al rinfresco ci pensiamo noi! Nel punto vendita di Aprilia puoi ordinare tutto quello che serve per stupire i tuoi ospiti: Pizza in teglia Tramezzini Rustici e bottoncini farciti Pizzette - facebook.com Vai su Facebook
Filastrocche di Halloween: le più paurose da far imparare ai bambini - Le filastrocche di Halloween per bambini possono essere “paurose”, buffe e divertenti oppure brevi da imparare in pochi minuti ... Lo riporta bimbisaniebelli.it
I pericoli nascosti dei costumi di Halloween per bambini: ecco a cosa fare attenzione - Con l’arrivo di Halloween, cresce l’entusiasmo dei bambini nel scegliere il costume perfetto per trasformarsi in creature spaventose o personaggi dei loro film preferiti. Da fanpage.it
Halloween: i consigli della dermatologa per truccare i bambini senza rischi - Quali sono i prodotti più adatti al trucco per i più piccoli, come riconoscerli, applicarli e successivamente rimuoverli e cosa fare in ... Secondo iodonna.it