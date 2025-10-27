Halloween serve per introdurre bambini e giovani all’occulto è un canale di iniziazione al mondo delle tenebre | l’allarme degli esorcisti in vista del 31 ottobre

“Volete che i vostri figli abbiano incubi e terrori notturni? Volete esporli alla stregoneria? Volete che i demoni influenzino la loro vita?”. Non è la battuta di un film dell’orrore, ma l’avvertimento lanciato dall’ Associazione Internazionale Esorcisti (Aie) in vista di Halloween. Con un video pubblicato su YouTube in diverse lingue, gli esorcisti mettono in guardia le famiglie: dietro la festa di dolcetti e maschere spaventose si nasconde un “canale di iniziazione al mondo delle tenebre”. Ora che Halloween è diventata una festa commerciale globale, un’occasione di divertimento (ma soprattutto una leva di marketing) importata dagli Stati Uniti, l’Aie ha deciso di intervenire duramente per ricordare quelle che definisce le “radici oscure” della celebrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

