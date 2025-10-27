Halloween quanto è stregato il Lazio? La classifica
Roma, 27 ottobre 2025 – Il Lazio si piazza all’undicesimo posto nell’Indice della Notte delle Streghe (INS) 2025 di Casinos.com, lo studio che analizza le ricerche Google per scoprire dove Halloween è più sentito e partecipato in Italia. Con un punteggio di 74,6 su 100, la regione mostra un forte interesse per “costume Halloween” (94100) e “festa Halloween” (77100), confermando un approccio urbano e dinamico alla festa. A Roma, Halloween è ormai parte del calendario culturale: tra party nei locali del centro, eventi universitari e feste nei quartieri più frequentati, la notte del 31 ottobre è un appuntamento irrinunciabile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
