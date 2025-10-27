Halloween party fra brivido e divertimento a Casalanguida

Halloween party dedicato ai più piccoli, venerdì 31 ottobre, al teatro comunale di Casalanguida.  Un pomeriggio di divertimento, a partire dalle ore 17, con dolcetti e scherzetti, bolle di sapone, magia, giocoleria e tante altre sorprese fra brivido e divertimento. Ingresso gratuito. . 🔗 Leggi su Chietitoday.it

