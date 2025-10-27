Halloween Party allo Spazio Nova a Novara

Allo Spazio Nova a Novara Halloween party venerdì 31 ottobre. Dalle 21 festa da brivido tra drink, mistero e musica. Una notte in cui vivi e spiriti si incontrano tra risate, dj set e sorprese da oltretomba.Durante la serata gadget per chi arriva in costume, contest dei travestimenti, angolo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it