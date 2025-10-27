Halloween Party allo Spazio Nova a Novara
Allo Spazio Nova a Novara Halloween party venerdì 31 ottobre. Dalle 21 festa da brivido tra drink, mistero e musica. Una notte in cui vivi e spiriti si incontrano tra risate, dj set e sorprese da oltretomba.Durante la serata gadget per chi arriva in costume, contest dei travestimenti, angolo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
HALLOWEEN PARTY — Kinsale Niente dolcetti. Solo paura vera. Il 31 ottobre 2025 vieni se hai fegato: luci basse, clown assassini, drink che bruciano la gola e una serata che non perdona nessuno. Evento realizzato in collaborazione con Il Girasole – Centro - facebook.com Vai su Facebook
Halloween allo Spazio Kairos con Tricks or tits? - Lo Spazio Kairos, noto per la sua atmosfera accogliente e informale, invita solitamente gli spettatori a sentirsi come a casa – “qui puoi venire anche in tuta”, amano dire gli organizzatori. Segnala mentelocale.it
Martedì in discoteca, allo Spazio 211 c'è l'Halloween Party - Un'attività di interesse sociale dedicata principalmente a persone con disabilità e alle loro famiglie, ma adatta anche ai bambini, alle s ... Secondo torinotoday.it